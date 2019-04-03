19 yaşındaki futbolcu 85. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Ev sahibi takımın taraftarları golün ardından ırkçı tezahüratlar yaparak Kean'i hedef aldı. Bunun üzerine genç oyuncu bu taraftarların olduğu tribüne giderek gol sevincini yaşadı.

Maçtan sonra Instagram'dan bir paylaşım yapan genç futbolcu, ellerini iki yana açtığı bir fotorğafı paylaşarak "Irkçılığına yanıt vermenin en iyi yolu. Irkçılığa yer yok" yazdı.

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri ve futbolcu Leonardo Bonucci ise Kean'in gol kutlamasını eleştirdi.

Allegri "Kean kalabalığın sesine karşı kulaklarını kapatmalıydı" derken Bonucci ise "Gol sevincini takım arkadaşlarınla yapmalısın. O farklı bir yöntem seçti. Yüzde 50 hatalı" dedi.

Öte yandan geçen yıl Sardinya adasında ırkçı tezahüratların hedefi olan Juventuslu Blaise Matuidi ise maçın hakemini protesto etti. Matuidi hakeme önlem almaması durumunda sahayı terk edeceğini söyledi. (Cnntürk)