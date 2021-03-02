Seria A'da oynanan Juventus-Verona maçında siyah beyazlıların genç yıldız Weston McKennie, güzel spiker Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken yakalandı. 22 yaşındaki futbolcunun görüntüsü sosyal medyada birçok kişi tarafından paylaşılarak gündem yarattı.

Bilindiği üzere spor spikeri Leotta, Türk aktör Can Yaman'la 2 aya yakın süredir aşk yaşıyor. İkilinin birlikteliği İtalyada'da yayın yapan magazin dergisi Chi'nin 13 Ocak'taki manşetiyle ortaya çıkmıştı. İtalyan magazin dergisi Chi, yaklaşık bir ay önce çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını kapağına taşımıştı.

Evlenme teklif etmişti

Can Yaman geçtiğimiz günlerde İtalyan sevgilisine evlenme teklifinde bulunmuştu.



