İtalyan basınından 43 yaşındaki dünyaca ünlü kaleci Gianluigi Buffon ile ilgili şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Calciomercato'da yer alan habere göre, Juventus'un tecrübeli file bekçisi, bir başka Seire A temsilcisi Atalanta'ya transfer olabilir. Haberde Buffon'un hala üst seviyelerde futbol oynamak istediği ve onun için Atalanta'nın iyi bir seçenek olabileceği belirtildi. 43 yaşındaki kalecinin daha önce sezon sonu futbolu bırakacağı yönünde haberler basında yer almıştı.

11 maçın 6'sında kalesini gole kapadı

Bu sezon Juventus formasıyla 11 maça çıkan Gianluigi Buffon, 6 karşılaşmada gol yememe başarısı sergilemişti.