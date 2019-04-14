Juventuslu Andre Barzagli, sezon sonu futbolu bırakıyor

Juventus'un dün SPAL deplasmanından 2-1'lik mağlubiyetle dönüp şampiyonluk kutlamalarını ertelerken takımın emektar ismi Andrea Barzagli'den maç sonunda gündem yaratan bir açıklama geldi. 37 yaşındaki tecrübeli stoper, karşılaşmanın ardından Sky Sport mikrofonları aracılığıyla sezon sonunda emekliye ayrılacağını duyurdu.

"Geleceğim hakkında çok düşündüm ve artık bırakma zamanının geldiğini hissediyorum." diyen İtalyan savunmacı, "Futbol oynama arzum çok azaldı ve bu nedenle Haziran'da emekliye ayrılacağım." ifadelerini kullandı. 8,5 sezondur Torino devinde forma giyen Barzagli, ülkesiyle 2006 Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler