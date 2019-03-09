Real Madrid'in Brezilyalı sol beki Marcelo'nun adı, uzun bir süredir eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Juventus ile birlikte anılıyordu.

Son olarak İtalya'da yayım yapan La Stampa gazetesi, 30 yaşındaki futbolcunun İtalyan devi ile 4 yıllığına anlaştığını yazmıştı. Yıldız ismin Instagram hesabından yaptığı son paylaşım ise adeta bu dedikodulara cevap niteliğindeydi.

Instagram hesabından dünkü idman sırasında çekilmiş bir fotoğrafını yayınlanan Marcelo, altına da "Hala Madrid! Burası benim evim." mesajını yazdı. Bu hamle, oyuncunun takımdan ayrılmak istemediği şeklinde yorumlandı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler