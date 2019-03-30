İtalya Serie A'da lider Juventus, 29. hafta maçında sahasında Empoli’yi konuk etti. Milli takımda sakatlanan Cristiano Ronaldo’nun forma giymediği maçta Juventus, 72. dakikada Moise Kean’in attığı golle Empoli karşısında sahadan galibiyetle ayrıldı. Siyah-beyazlı takımda forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu Emre Can 90 dakika sahada kalırken, kariyerini Empoli’de sürdüren Salih Uçan 79. dakikada oyuna dahil oldu.

Juventus, Serie A'da en yakın takipçisi Napoli'ye bu sonucun ardından 18 puan fark yaptı. Empoli ise 25 puanda kaldı.

Günün diğer mücadelesinde daha önce Galatasaray’ı çalıştıran teknik adamlardan Igor Tudor yönetimindeki Udinese, Cesare Prandelli’nin takımı Genoa’yı Stefano Okaka ve Rolando Mandragora’nın golleriyle 2-0 mağlup etti.