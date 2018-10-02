Cristiano Ronaldo'nun cezası nedeniyle yalnız bırakacağı Juventus, Young Boys ile Şampiyonlar Ligi H Grubu 2. hafta maçında İtalya'da kozlarını paylaşacak. Juventus taraftarının desteği ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hedeflediği sezonda 2. galibiyetini almak istiyor. Sahasında grubun ilk maçında Manchester United ile karşılaşan ve rakibine 3-0 mağlup olan İsviçre ekibi Young Boys ise deplasmanda sürpriz deşinde...

Juventus - Young Boys maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele bu akşam 19.55'de başlayacak. Mücadeleyi beIN SPORTS'un yayınlaması bekleniyor. Ancak resmi açıklama henüz yapılmadı. Ayrıca maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...

Şampiyonlar Ligi 2. hafta maç programı...

2 Ekim Salı:

19.55 Hoffenheim (Almanya) - Manchester City (İngiltere)

19.55 Juventus (İtalya) - Young Boys (İsviçre)

22.00 AEK (Yunanistan) - Benfica (Portekiz)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Ajax (Hollanda)

22.00 Olympique Lyon (Fransa) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Roma (İtalya) - Viktoria Plzen (Çekya)

22.00 CSKA Moskova (Rusya) - Real Madrid (İspanya)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Valencia (İspanya)

3 Ekim Çarşamba:

19.55 Paris Saint-Germain (Fransa) - Kızılyıldız (Sırbistan)

19.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Schalke 04 (Almanya)

22.00 Borussia Dortmund (Almanya) - Monaco (Fransa)

22.00 Atletico Madrid (İspanya) - Club Brugge (Belçika)

22.00 PSV (Hollanda) - Inter (İtalya)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Barcelona (İspanya)

22.00 Napoli (İtalya) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Porto (Portekiz) - Galatasaray



