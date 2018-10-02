Juventus - Young Boys maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Juventus cezalı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda, Paulo Dybala'nın hat-trick yaptığı maçta sahasında Young Boys'u 3-0 mağlup etti.

02 Ekim 2018, Salı 22:30 Son Güncelleme: 02 Ekim 2018, Salı 22:43
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UEFA Şampiyonlar UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ikinci maçında Juventus, Allianz Stadyumu'nda Young Boys'u konuk etti. İlk maçta Valencia'yı deplasmanda 2-0'la geçen Juve, cezalı Cristiano Ronaldo'nun yokluğunda İsviçre temsilcisini 3-0 mağlup etti ve puanını 6'ya yükseltti.

İtalyan devine farklı galibiyeti getiren golleri; 5, 33 ve 69.dakikalarda attığı gollerle hat-trick yapan Paulo Dybala kaydetti. Paulo Dybala, Şampiyonlar Ligi'nde hat trick yapmayı başaran dördüncü Juventuslu oldu.

Juventus, bu sezon oynadığı 9 resmi maçtan da galibiyetle ayrıldı ve tarihinin en iyi başlangıcına imza attı. 

Cezalı Cristiano Ronaldo, Juventus-Young Boys maçını sevgilisi Georgina Rodriguez ile birlikte izledi.

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