İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, büyük umutlarla kadrosuna kattığı Alexandre Lacazette ile yollarını ayırmayı planlıyor. Sözleşmesi Haziran 2022'de bitecek oyuncudan bonservis geliri elde etmek adına bu yaz yolların ayrılabileceği belirtilmekte.

Tuttosport'un iddiasına göre ise İtalyan devi Juventus ve Arsenal'in rakiplerinden Londra ekibi Tottenham, oyuncuyu isteyen takımlar arasında öne çıkıyorlar.

Oyuncunun temsilcisinin yakın süreçte görüşmelere başlayacağı belirtilirken Arsenal'in 2017'de 53 milyon Euro'luk bonservis ücretiyle kadrosuna kattığı Fransız golcü için 30 milyon Euro seviyelerinde bir bonservis isteyeceği tahmin ediliyor.