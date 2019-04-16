7 sezondur İtalya Serie A’ya ambargo koyan Juventus, üst üste 8. şampiyonluğunu ilan etmek için cumartesi günü SPAL deplasmanına çıkmıştı. Siyah- Beyazlılar, zafer için beraberliğin yettiği karşılaşmada 1-0 öne geçmesine rağmen rakibine 2- 1 mağlup olmuş ve şampiyonluğunu bir sonraki haftaya ertelemişti. Benzer bir durum Fransız devi PSG’nin de başına geldi! Son 6 yılda 5 kez Fransa Ligi’nde şampiyonluğa uzanan Başkent ekibi, yeni bir kupa için önceki gün lig ikincisi Lille ile kozlarını paylaştı.

Zeki 90 dakika...

Paris temsilcisi, Juan Bernat’ın kırmızı kart görmesinin ardından 54 dakikasını 10 kişi oynadığı maçta adeta bozguna uğradı. Milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik’in 90 dakika formasını giydiği Lille, PSG’yi 5-1 mağlup etti ve rakibine tarihinin en büyük yenilgilerinden birini yaşattı. Böylece, İtalya’da Juventus’un ardından Fransa’da da PSG bu hafta şampiyonluğu resmi olarak ilan etme fırsatını kullanamadı.