Sezon sonunda teknik direktör Şenol Güneş’le yollarını ayıracak olan Beşiktaş’ta yeni hoca çalışmaları başlamıştı. Bu doğrultuda son olarak İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea’yi çalıştıran ve boşta bulunan Antonio Conte ismi gündeme gelmişti.

Dünyaca ünlü teknik adamla görüşen ve Vodafone Park’taki bir maça davet eden Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, temaslarını sürdürürken Çizme’den 2 şok haber geldi.

İtalyan basınından Tuttosport, Juventus’un teknik direktör Massimiliano Allegri ile 3 Serie A şampiyonluğuna rağmen yollarını ayırabileceğini belirtip adaylar arasında Antonio Conte’nin de olduğunu iddia etti.

Andrea Pirlo yardımcı hoca

Juventus’un Şampiyonlar Ligi’ni kazanma hayalini kurduğu dönemde takımın son 16 turu ilk maçında Atletico Madrid karşısından 2-0’lık mağlubiyetle ayrılması sonrasında Torino ekibinin, 12 Mart’taki rövanşta tur geçilemezse Allegri’yi gönderebileceği belirtildi.

Tuttosport, şu anda boşta bulunan Conte’yle birlikte takımın efsane isimlerinden Andrea Pirlo’nun da yardımcı hoca olarak dönebileceğini iddia etti.

Listedeki diğer adayın ise Real Madrid’le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zinedine Zidane olduğu kaydedildi.

Spalletti’nin yerine...

İtalya’dan Juventus’a ek olarak Serie A’nın bir diğer kulübünün de Conte’nin peşinde olduğu ortaya çıktı. İnter’de 59 yaşındaki teknik adam Luciano Spalletti’nin gönderilmesi halinde yerine en büyük adayın Antonio Conte olduğu konuşuluyor.

İtalyan basınına göre tecrübeli çalıştırıcının, İtalya’ya geri dönmeye sıcak baktığı ve bu 2 kulüpten gelecek resmi teklifleri beklediği ifade edildi.