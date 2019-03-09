Juventus - Udinese maç sonucu: 4-1

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Atletico Madrid'in karşısına çıkacak olan Juventus, rotasyonlu kadrosuyla Udinese'yi konuk etti.

Kurt hoca Allegri, Udinese karşısına Szczesny, Caceres, Barzagli, Rugani, Spinazzola, Emre Can, Bentancur, Alex Sandro, Bernardeschi, Matuidi ve Kean ile çıktı ve Atletico maçı öncı öncesi Cristiano Ronaldo, Mario Mandzukic ve Paulo Dybala'yı dinlendirdi.

Serie A'yı domine eden Juve, Udinese karşısında da zorlanmadı ve sahadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sezon ilk kez bir maça ilk 11'de başlayan Moise Kean, 11. ve 39. dakikalarda attığı gollerle takımını 2-0 öne geçiren isim oldu. İlk yarı bu skorla sona ererken, ikinci yarıda da Juventus hakimiyeti vardı.

Rahat bir karşılaşma çıkaran Juve, 67. dakikada Emre Can, 71. dakikada ise Matuidi'nin ayağından bulduğu gollerle farkı 4'e çıkardı. Skoru belirleyen golü ise Udinese adına 84. dakikada Lasagna kaydetti.

4-1'lik galibiyetle puanını 75'e çıkaran Juventus, en yakın rakibi Napoli'yle olan puan farkını maç fazlasıyla 19'a çıkardı. 25 puanda kalan Udinese ise 15. sırada kaldı.