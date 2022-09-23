İtalya Serie A'a istediği başlangıcı yapamayan Juventus kadrosunu güçlendirmek için şimdiden çalışmalara başladı.

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre transferlerdeki harcamaları düşürmek ve maliyetleri azaltmak isteyen Juventus kadrosunu güçlendirmek için bonservis bedeli ödemeyeceği isimleri gündemine aldı.

İddialara göre İtalyan ekibi, Antoine Griezmann, Marco Asensio ve Christian Pulisic ile yakından ilgileniyor.

Griezmann'ın durumu

İtalyan devinin ilk hedefi 2021'de Barcelona'dan Atletico Madrid'e satın alma opsiyonlu iki yıllığına kiralanan 31 yaşındaki Fransız futbolcu Griezmann.

Atletico Madrid'de Barcelona ile yapılan anlaşmadan dolayı satın alma opsiyonu devreye girmesin diye çoğu zaman yıldız ismi 60. dakikadan sonra oyuna dahil oluyor. Atletico Madrid, Griezmann'ı belirli bir sürenin üzerinde oynatırsa Barcelona'ya 40 milyon Euro bonservis bedeli ödemek zorunda olacak ve bonservisini alacak.

Asensio ayrılmak istiyor

Bir diğer hedef ise Real Madrid ile sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan Marco Asensio. Yıldız futbolcunun son dönemde İspanyol devinde ayrılmak istediği iddiaları gündemde yer alıyordu.

Diğer seçenek Pulisic

İtalyan ekibinin bir diğer hedefi ise Chelsea tarafından 2019 yılında 64 milyon Euro karşılığında transfer edilen Christian Pulisic. Ancak ABD'li futbolcunun sözleşmesi Haziran 2024'te sona eriyor.



