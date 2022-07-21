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Juventus, Torino'dan Gleison Bremer'i kadrosuna kattı

Matthijs de Ligt'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından stoper hamlesi için harekete geçen İtalyan devi Juventus en son Torino forması giyen Gleison Bremer'i kadrosuna kattı. Kulüpten yapılan açıklamada Brezilyalı savunma oyuncusu ile 2027 yılına kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.

21 Temmuz 2022, Perşembe 00:52 Son Güncelleme:
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Juventus, Torino'dan Gleison Bremer'i kadrosuna kattı

Matthijs de Ligt'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından stoper hamlesi için harekete geçen İtalyan devi Juventus en son Torino forması giyen Gleison Bremer'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada 25 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu ile 2027 yılına kadar geçerli 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Bremer, İtalyan efsane Giorgio Chiellini'den boşalan 3 numaralı formanın yeni sahibi oldu.

2018'den bu yana Torino forması giyen Bremer, geçtiğimiz sezon 33 maçta forma giymiş ve 3 gol, 1 asist kaydetmişti.

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