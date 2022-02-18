Juventus - Torino maçı öncesi bilinmesi gerekenler

Ligde 11 maçtır kaybetmeyerek güzel bir seri yakalayan Juventus, olarak Atalanta deplasmanında son dakikalarda bulduğu golle berabere kalmayı başarmıştı. Zirveden 9 puan geride olsalar da Avrupa için 4. sıradaki yerlerini korumak istiyorlar. Ev sahibi olduğu maçlarda taraftar desteğiyle birlikte hücumda ki etkinliğini arttıran Juventus, son 5 iç saha maçında 94 gol girişiminde bulundu.

Torino ligde 3 maçtır kazanamıyor. Son olarak Venezia’ya karşı 2-1 mağlup olan konuk ekip maçın genelinde etkisiz bir oyun sergiledi. Üst üste alınan kötü sonuçları bu derbide telafi etmek isteyeceklerdir. Ev sahibi ekip Torino savunmasını aşmakta zorlanmasını bekleyebiliriz.

Torino derbisinde Juvuntus'un maçtan galip gelmesi muhtemel.