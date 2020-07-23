Juventus, şampiyonluğunu ilan etme fırsatını tepti

Serie A'nın 35. haftasında lig lideri Juventus, Udinese’ye konuk oldu.

Udine kentindeki Dacia Arena’da oynanan müsabakanın ilk yarısında, konuk Juventus aradığı golü 42. dakikada Hollandalı stoperi Matthijs de Ligt’in ayağından buldu: 0-1.

İlk yarı, Juventus’un 1-0’lık üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarının 52. dakikasında Ilija Nestorevski, Udinese adına maçta yeniden eşitliği sağlayan golü attı: 1-1.

Karşılaşmanın 90+2.dakikasında sahneye çıkan Seko Fofana, ev sahibi takımı 2-1 üstün duruma getirdi.

Juventus’u son dakikalarda bulduğu golle 2-1 yenen Udinese, aldığı 3 puanla, puanını 39’a yükselterek, küme düşme hattından uzaklaştı ve 15. sıraya çıktı.

Serie A’nın bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etme şansı yakalayan Juventus ise Udinese’yi mağlup edemeyerek, bu fırsatı değerlendiremedi. Siyah-beyazlı takım, ligde son 5 haftada 2. yenilgisini alırken, toplamda ise 5. mağlubiyetini yaşadı.

Bu yenilgiye rağmen Juventus, 80 puanla zirvedeki yerini korurken, ligde en yakın rakibi Atalanta’nın 6 puan önünde yer alıyor.