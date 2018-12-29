Juventus-Sampdoria maç sonucu: 2-1

Serie A'da son 7 yılın şampiyonu Juventus, ligin 19. haftasında kendi sahasında Sampdoria ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın henüz 2. dakikasında Cristiano Ronaldo'nun ceza sahasının sol çaprazından attığı golle 1-0 öne geçen Juventus'a konuk ekibin cevabı 33'üncü dakikada oldu.

Emre Can'ın eline çarpan top sonucu kazanılan penaltıda Fabio Quagliarella topu filelerle buluşturdu ve ilk devre 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

65'inci dakikada hakem, bu kez de Juve için penaltı noktasını gösterirken topun başına geçen Ronaldo, takımını yeniden öne geçiren golü kaydetti: 2-1

Konuk takımın 90+2'de attığı gol, Video Yardımcı Hakem incelemesi sonrası iptal edilince Juventus, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla ligde 17. galibiyetini elde eden Torino devi, puanını 53'e çıkararak namağlup liderliğini sürdürdü.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler