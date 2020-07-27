Juventus - Sampdoria maç sonucu: 2 - 0

Juventus, Serie A'nın 36.hafta maçında sahasında Sampdoria'yı Cristiano Ronaldo ve Bernardeschi'nin golleriyle 2-0 yendi ve 2019-2020 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti. Bitime iki hafta en yakın rakibi Inter'in 7 puan önüne geçen Juventus üst üste 9.kez mutlu sona ulaştı

Maurizio Sarri yönetiminde şampiyon olan Juventus toplamda 36.kez Serie A'da ipi göğüslemeyi başardı















