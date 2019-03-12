Juventus rövanşı alabilecek mi?

MİSLİ.COM’DA TEK MAÇ OYNA!

Madrid’de 2-0 sonuçlanan ilk maçın ardından rövanşta Allianz Stadyumu’nda karşılaşacak ekiplerin mücadelesine Misli.com’da TEK MAÇ oynanabilecek. Ev sahibinde Khedira, Cuadrado ve Sandro forma giyemezken, Madrid ekibinde ise Diego Costa ile Partey cezalı durumdalar.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

- Juventus bu sezon evinde oynadığı 16 lig ve Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında sadece 1 yenilgi aldı. (MS1)

- Juventus Avrupa kupalarında İspanyol takımları ile oynadığı son 32 iç saha maçının sadece 2’sini kaybetti. (MS1)

- Atletico Madrid’in Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 57 maçın 39’unda 2.5 gol barajı aşılmadı. (2.5 Gol Altı)

- Altetico Madrid’in son 5 resmi maçı alt bitti. (2.5 Gol Altı)

ORANLAR NE DİYOR?

Taraf seçiminde Juventus’a 1.50 oran açılmış durumda. Beraberlik 3.25, konuk takım galibiyeti ise 4.50 veriyor. Gol bahislerinde ise öncelik 2.5 Gol Altı tercihinde, oranı 1,50. 2.5 Gol Üstü tercihinin oranı ise 1.85. Bu seçimlerin hepsini TEK MAÇ olarak Misli.com’da bulabilirsiniz.

MİSLİ.COM ÜYELERİ BU MAÇTA EV SAHİBİNİN KAZANMASINI BEKLİYOR!

TEK MAÇ oynanabilecek bu maçta Misli.com üyelerinin büyük bir çoğunluğunun tercihi; 1.50 orandan Juventus galibiyeti. Bu maça Misli.com'dan oynayıp kazanmak için hemen tıklayın

MİSLİ.COM YAZARI OZAN GÜR NE DİYOR?

Juventus, rotasyonlu kadrosuyla Udinese engelini kolay geçti. Serie A'da kazanma alışkanlığını sürdüren Juventus için bu mücadelenin önemi çok büyük. Hem taktiksel anlamda hem de bireysel anlamda Juventus’un bu maça çok iyi motive olacağını düşünüyorum.

İspanyol temsilcisi 2-0’lık skor avantajı ile Torino'da tur şansını riske sokmak istemeyecek. Son beş maçta kalesinde gol görmeyen A. Madrid, savunma disiplini ile bu bölgede kusursuz maçlar çıkarıyor. İlk maçta 2-0’lık skora rağmen oyunun hakimi olan taraf Juventus olmuştu. İtalya’daki maçta Juventus seyirci ve saha avantajı ile galibiyete yakın olacak. Turu getirecek skoru bulmaları zor gibi görünüyor olsa da Juventus kazanmayı başaracaktır.

Misli.com’da tek maç avantajı ile 2-0 ve 2-1’lik skorların değerlendirmeye uygun seçimler olduğunu düşünüyorum.