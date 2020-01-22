İtalyan futbolunun son yıllardaki tartışmasız hakimi Juventus bu sezon da arayı açmaya başladı. Takipçisi Inter’in puan kayıplarını değerlendiren Siyah Beyazlılar farkı 4 puana kadar yükseltti. Ligde 5 maçtır kazanan Torino ekibi şimdi gözünü İtalya Kupası’na çevirdi. İki hafta evvel Olimpiyat Stadı’nda 2-1 mağlup ettiği Roma’yı bu defa da kupada geçmek isteyen Juve, hafta sonu çıkacağı kritik Napoli deplasmanına moralli gitme amacında.

Yeni yılda evinde iki Torino ekibi karşı oynayan ve bu maçları kaybeden Roma deplasmanda Genoa’yı 3-1’le geçerek biraz olsun nefes aldı. Dördüncü sırayı kaybetmek istemeyen Sarı Kırmızılılar hafta sonunda Roma derbisinde Lazio ile karşılaşacak. 7 puan önlerindeki ezeli rakiplerine kaybettikleri takdirde fark 10’a yükselecek ve ilk 3 yarışında büyük yara alacaklar. Bu nedenle Roma’da akıllar hiç kuşkusuz derbide olacak. Öte yandan bir süredir formasından uzak kalan Cengiz Ünder son Genoa maçında açılış golünü atarak morallendi. Genç yıldızın yanı sıra stoper Mert Çetin de maçta son dakikalarda süre aldı.

Juventus’ta gösterdiği çabayla formayı kapan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral’ın yanı sıra Chiellini ve Sami Khedira da bu maçta forma giyemeyecek. Roma’da ise geçen sezon Fiorentina’ya 7-1 mağlup oldukları kupa mücadelesinde kırmızı kart gören Edin Dzeko cezası sürdüğü için kadroda olmayacak. Ayrıca dizinden sakatlanan Zaniolo’nun yanı sıra Zappacosta ve Mkhitaryan da karşılaşmada forma giyemeyecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- İki ekip arasındaki son 10 maçta Juventus 5 kez kazanırken Roma 3 kez galip geldi.

- Roma’nın ligdeki son 5 maçında ilk yarı gol atılırken bunların 3’ü 1.5 gol üzeri oldu.

- Juventus’un ligdeki son 8 maçı 2.5 gol üzeri tamamlandı.

- Juventus’un bu 8 maçlık serisinin 7’si ise karşılıklı golle bitti.

- Juventus tüm kulvarlarda çıktığı son 7 resmi maçta galip geldi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İtalya Kupası’nda karşı karşıya gelen iki ekibin mücadelesinde misli.com üyeleri Juventus galibiyetinden yana. %60 oynanma oranı bulunan MS 1 bahsi üyelerin ilk tercihi.

MİSLİ.COM İTALYA UZMANI OZAN GÜR’ÜN YORUMU

10 gün önce iki takımın Roma’daki maçına şahit olmuştuk. Dengeli oyunda Juventus’un kalitesiyle kazanması normal bir sonuç olmuştu. Kupada yıllardır Juventus’un belirgin bir başarısı söz konusu. 5 yılda 4 kez bu kupayı kazanma başarısı gösterdiler. Roma ise bu kupada son şampiyonluğunu 2008 senesinde yaşadı. Roma’nın oyun anlamındaki yükselişi Juventus karşısında etkin sonuç vermeyecektir. Juventus, Dybala ve Ronaldo endeksli oyunda orta alandaki gücünü iyi kullanacaktır. Juventus galibiyeti, programın değerli tercihlerinden biri.







