İtalya Çeyrek finalinde Juventus ile Roma dev maçta karşı karşıya geliyor. Serie A'da rakibini 2-1 mağlup eden Juventus rakibi karşısında galip gelerek adını yarı finale yazdırmak istiyor. Cengiz Ünder ve Mert Çetin'in formasını giydiği Roma ise deplasmanda galibiyet arayacak.

Juventus - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda bu akşam saat 22:45'de başlayacak mücadele TRT Spor'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de olacak.

Juventus İtalya kupası son 16 turunda Udinese'yi 4-0 yenerek çeyrek finale yükselmişti. Roma ise Parma deplasmanında 2-0'lık galibiyetle Juventus'a rakip olmuştu.

Yeni yılda evinde iki Torino ekibi karşı oynayan ve bu maçları kaybeden Roma deplasmanda Genoa’yı 3-1’le geçerek biraz olsun nefes aldı. Dördüncü sırayı kaybetmek istemeyen Sarı Kırmızılılar hafta sonunda Roma derbisinde Lazio ile karşılaşacak. 7 puan önlerindeki ezeli rakiplerine kaybettikleri takdirde fark 10’a yükselecek ve ilk 3 yarışında büyük yara alacaklar. Bu nedenle Roma’da akıllar hiç kuşkusuz derbide olacak. Öte yandan bir süredir formasından uzak kalan Cengiz Ünder son Genoa maçında açılış golünü atarak morallendi. Genç yıldızın yanı sıra stoper Mert Çetin de maçta son dakikalarda süre aldı.

Juventus’ta gösterdiği çabayla formayı kapan ancak geçirdiği ağır sakatlık nedeniyle sezonu kapatan Merih Demiral’ın yanı sıra Chiellini ve Sami Khedira da bu maçta forma giyemeyecek. Roma’da ise geçen sezon Fiorentina’ya 7-1 mağlup oldukları kupa mücadelesinde kırmızı kart gören Edin Dzeko cezası sürdüğü için kadroda olmayacak. Ayrıca dizinden sakatlanan Zaniolo’nun yanı sıra Zappacosta ve Mkhitaryan da karşılaşmada forma giyemeyecek.