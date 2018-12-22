Bu sezon çıktığı 16 maçta 15 galibiyet ve 1 beraberlik alan Juventus İtalya Serie A'da 17. hafta maçında milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma ile karşılaşacak. Cristiano Ronaldo'lu Juventus serisini devam ettirmek için kazanmak istiyor. Cengiz Ünderli Roma ise deplasmanda rakibini yenerek bu sezon ki ilk mağlubiyetini tattırmak istiyor.

Juventus - Roma maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda oynanacak ve bu akşam saat 22:30'da başlayacak mücadele beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

Juventus - Roma muhtemel 11'ler...

Juventus: Szczesny, Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro, Matuidi, Pjanic, Bentancur, Dybala, Ronaldo, Mandzukic

Roma: Olsen, Florenzi, Fazio, Manolas, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Cengiz Ünder, Zaniolo, Kluivert, Dzeko

Cengiz Ünder maçtan önce konuştu...

"Juventus, açık ara ligin en iyi takımı durumunda. Onlarla ne zaman oynarsak oynayalım çok iyi hazırlanmamız gerekiyor. Gerçek bir takım ruhu ile sahada olmalıyız ve bu akşam iyi bir sonuç elde etmek için savaşmalıyız."



