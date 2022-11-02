Juventus-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin kapışmasında Juventus sahasında PSG'yi konuk edecek. İtalyan devi, Kupa 2 bileti almak, PSG ise liderlik için sahaya çıkacak. Maç saati yaklaşırken "Juventus-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?" soruları sorulmaya başlandı. İşte o soruların cevapları ve daha fazlası fanatik.com.tr'de...
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda gecenin maçı oynanacak, Juventus sahasında PSG'yi konuk edecek. Dev maçta Juventus en azından Avrupa Ligi bileti almayı hedeflerken, PSG de Benfica'nın önünde grubu zirvede bitirmeyi amaçlıyor. Grubun diğer kapışmasında da Maccabi Haifa, Benfica'yı konuk edecek.
Juventus-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Gecenin dev maçı bu akşam 23.00'de başlayacak, Exxen'den naklen yayınlanacak. İtalya'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek.
Juventus-PSG maçı muhtemel 11'ler:
Juventus: Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik
PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappe, Sarabia