Juventus-PSG maçı (CANLI)

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda gecenin maçı oynanıyor, Juventus sahasında PSG'yi konuk ediyor. Dev maçta Juventus en azından Avrupa Ligi bileti almayı hedeflerken, PSG de Benfica'nın önünde grubu zirvede bitirmeyi amaçlıyor. Grubun diğer kapışmasında da Maccabi Haifa, Benfica'yı konuk ediyor.





MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL!

13' Mbappe ceza sahası dışında, Juventus savunmasını karşısına aldı, önce rakibinden kurtuldu, ardından diğer savunmacıyı yatırdı ve uzaktan Szczesny'i avladı: 0-1.

Juventus-PSG maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Gecenin dev maçı bu akşam 23.00'de başlayacak, Exxen'den naklen yayınlanacak. İtalya'da oynanacak karşılaşmayı İspanyol hakem Del Cerro Grande yönetecek.

Juventus-PSG maçı muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczęsny; Gatti, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Kostic; Miretti; Milik

PSG: Donnarumma; Ramos, Marquinhos, Mukiele; Hakimi, Vitinha, Verratti, Nuno Mendes; Messi, Mbappe, Sarabia











