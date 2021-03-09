UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Juventus, sahasında Porto'yu konuk edecek. Dragao'da oynanan ilk maçı Mehdi Taremi ve Moussa Marega'nın golleriyle 2-1 kazanan Porto, gecenin sürprizine imza attı. Juve'nin teselli sayısı ise Federico Chiesa'dan geldi. İtalya'ya avantajla giden Porto, dev rakibini kupanın dışına itmenin peşinde olacak. Yıldızlar topluluğu Juventus ise evinde alacağı skorla tur biletini kapmanın hesaplarını yapıyor. Juve forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral'ın sahaya ilk 11'de çıkması bekleniyor.

Juventus - Porto maçı canlı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda oynanacak Juventus - Porto maçını Björn Kuipers yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Juventus - Porto muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, Merih Demiral, Alex Sandro, Chiesa, Rabiot, McKennie, Ramsey, Morata, Cristiano Ronaldo

Porto: Marchesin, Manafa, Pepe, Mbemba, Zaidu, Oliveira, Uribe, Otavio, Corona, Taremi, Marega

Juventus'ta kritik mücadele öncesinde önemli eksik bulunuyor. Sakatlıkları devam eden Giorgio Chiellini, Matthijs de Ligt ve Paulo Dybala'nın oynaması beklenmiyor. Koronavirüs testi pozitif çıkan Rodrigo Bentancur da maç kadrosunda olmayacak. Danilo ise cezası nedeniyle oynayamayacak.

Porto'da Pepe, Jesus Corona ve Ivan Marcano şüpheli. Chancel Mbemba'nın da zorlu maçta görev alması beklenmiyor.