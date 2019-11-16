Serie A'da 12 hafta sonunda topladığı 32 puanla zirvede yer alan Juventus, devre arası transfer çalışmalarına da başladı. Hem UEFA Şampiyonlar Ligi'nde hem de ligde şampiyonluğu hedefleyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Maurizio Sarri ve yönetim, yoğun maç trafiğinden en az hasarla ayrılacak alternatifli bir kadro kurmanın hesaplarını yapıyor. İtalyan basınında yer haberlere göre Juve, Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta top koşturan eski futbolcusu Pogba'yı gündemine aldı.

Haaland ve Sancho'nun parası Pogba'dan

Sakatlığı sebebiyle bir süredir sahalardan uzak kalan Pogba için 150 milyon Euro civarında bir bonservis bedeli isteyen Manchester ekibi, istediğini aldığı takdirde transfere onay verecek. İngilizler, Fransız futbolcudan gelecek parayı ise Haaland ve Sancho'ya kullanacak.

Salzburg ile bu sezon toplamda 18 maça çıkıp 26 gol, 6 asist yapan Erling Haaland ve Borussia Dormund'la 16 müsabakada 4 gol, 8 asistlik performans sergileyen Jadon Sancho'nun takıma kazandırılması konusunda Manchester United Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de olumlu bir tavır ortaya koyuyor.

Juventus yönetimi ile uygun bir zeminde buluşulması halinde Pogba, İtalya'ya geri dönecek, Manchester idarecileri de 19 yaşındaki genç oyuncular için Avrupa'nın devleriyle transfer yarışına girişecek.

İHA