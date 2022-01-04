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Juventus - Napoli maçının öne çıkan rakamları

İtalya Serie A Ligi 20. hafta mücadelesinde, 34 puan 10 averaj ile 5. sırada yer alan Juventus, 39 puan 21 averaj ile 3. sırada yer alan Napoli ile karşı karşıya geliyor.

04 Ocak 2022, Salı 23:15 Son Güncelleme:
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Juventus - Napoli maçının öne çıkan rakamları

Napoli, Perşembe günü Allianz Stad'ında Serie A'da beş maçta yenilgi almayan formda Juventus takımıyla karşı karşıya gelecek.

Napoli, Serie A'daki kendi evinde son maçta Spezia'ya 1-0 mağlup oldu. Juventus, evinde Cagliari'ye karşı oynadığı son Serie A maçını 2-0 kazanarak yenilmezlik serisini beşe çıkardı. Bu seride 4 galibiyet 1 beraberlik aldı.

Napoli'nin hücumdaki en dikkat çeken oyuncuları, her biri beşer gol atan Piotr Zielinski, Dries Mertens ve Fabián Ruiz oldu.

Ev sahibi takımda Morata ve Dybala beş golle takımın en çok gol atan oyuncuları olurken, onu dört golle Cuadrado takip ediyor.

Oran Analizi

Juventus için 1.5 alt oranı 2.8 olduğunda toplam 4 maçın hepsi 1.5 üst bitti.

Napoli için galibiyetine 3.6 oran verildiği toplam 6 maçta hiç kazanamadı.

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