Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen ve şu ana kadar 34 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği İtalya’da futbol, yaklaşık 3 ay sonra kapılarını tekrar açacak. İtalya Kupası yarı final rövanşında Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, sahasında 1-1 berabere kaldığı Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’la kozlarını deplasmanda paylaşacak.

Juventus - Milan maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

TSİ saat 22.00’de başlayacak mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz olarak ekranlara gelecek. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Juventus - Milan muhtemel 11'ler:

Juventus: Buffon, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Khedira, Bentancur, Matuidi, Douglas Costa, Cristiano Ronaldo, Dybala

Milan: Donnarumma, Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria, Kessie, Bennacer, Bonaventura, Hakan Çalhanoğlu, Paqueta, Rebic

Milan’da Leo Duarte, Juventus'ta ise Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kupanın diğer yarı final rövanşında da yarın Inter, deplasmanda 1-0 kaybettiği Napoli’yi yine 22.00’de ağırlayacak. Bu arada İtalya Ligi Serie A ise 20 Haziran’da start alacak.