Geçtiğimiz haziran ayında yapılan anlaşmayla birlikte İtalya Süper Kupası finalinin 5 yıl boyunca 3 kez Suudi Arabistan’da oynanacağı resmileşmişti. Bu anlaşma çerçevesinde ilk heyecan, bu akşam Milan ile Juventus arasında oynanacak final maçıyla yaşanacak. İki İtalyan devinin karşı karşıya geleceği 207. randevuda taraflar bu kez kupanın sahibi olabilmek için sahada olacak.

Juventus - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

King Abdullah Sports City Stadyum'unda oynanacak karşılaşma TSİ 20.30'da başlayacak. Dev maç TRT SPOR ekranlarından naklen yayınlanacak.

DEV MAÇA MÜTHİŞ ORAN!

Muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Sciglio, Bonucci, Chiellini, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Douglas Costa, Dybala, Cristiano Ronaldo

Milan: Donnarumma, Calabria, Zapata, Romagnoli, Rodriguez, Hakan Çalhanoğlu, Kessie, Bakayoko, Paqueta, Cutrone, Higuain

Tarihlerinde 207. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım oynadıkları 62 mücadeleden sahadan beraberlikle ayrılmıştı. Juventus’un 77 galibiyetine karşılık Milan 67 karşılaşmadan sahadan 3 puanla ayrıla taraf olmuştu. İki takım arasında oynanan son 6 karşılaşmanın tamamını ise Juventus kazanmıştı.

Öte yandan kadrosunu sağlamlaştırmasının ardından ligdeki üstünlüğünü sürdüren Juventus, son olarak Şampiyonlar Ligi’ndeki Young Boys maçında mağlup olmuştu. Milan ise son 15 maçında elde ettiği 6 beraberlik ve 3 mağlubiyetle taraftarlarını tedirgin etmişti.

Her iki kulübe de Araplar, 3.5 milyon Euro ödeme yapacak.

Karşılaşma öncesi Juve’nin iki yıldızı Dybala ile Pjanic, Araplar’ın geleneksel kıyafetlerini giydi ve bir etkinliğe katıldı. İkilinin keyifli anları dikkatlerden kaçmadı.