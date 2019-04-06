İtalya Serie A’da 31. haftanın en kritik maçlarından birinde lider Juventus, sahasında Milan ile kozlarını paylaşacak. En yakın rakibi Napoli’ye 18 puan fark atarak zirvede yer alan Siyah-Beyazlılar, 52 puana sahip olan 4. sıradaki konuk ekibi devirmeyi başarırsa şampiyonluk için geri sayıma geçecek. Milan’da Hakan Çalhanoğlu’nun durumu netlik kazanmadı. Sahasında yarın Genoa’yı ağırlayacak olan Napoli, mücadeleden mağlubiyet ile ayrılırsa Juve üst üste 8. kez mutlu sona ulaşmayı başaracak.

Juventus - Milan maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Michael Fabbri'nin düdük çalacağı karşılaşma TSİ 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN SPORTS 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, Sandro, Pjanic, Emre Can, Matuidi, Mandzukic, Bernardeschi, Kean

Milan: Reina, Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez, Kessie, Bakayoko, Hakan Çalhanoğlu, Suso, Castillejo, Piatek

Cristiano Ronaldo derbide yok

Portekiz-Sırbistan maçında sakatlanan Cristiano Ronaldo'nun sakatlığı devam ediyor. Portekizli süperstar, sakatlığı nedeniyle derbi maçında forma giyemeyecek. Juve'de ayrıca Cuadrado, Douglas Costa, Barzagli ve Spinazzola zorlu maçta oynayamacak isimler.

Milan'da ise Bonaventura, Gianluigi Donnarumma, Lucas Paquetá ve Conti sakatlığı nedeniyle Juve maçını kaçıracaklar.