Serie A'da son 4 haftaya girerken müthiş bir yer kapma savaşı içerisinde olan Juventus ile Milan, kozlarını Allianz Stadı'nda paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, İtalya Serie A keyfi sezon boyunca CANLI YAYINLARLA Misli.com'da!

İç sahada oynadığı son 3 maçı kalesinde gol görmesine rağmen kazanmasını bilen Juventus, Inter'in şampiyonluğunu ilan ettiği Serie A'da ikinci sırayı kaptırmamak için sahaya çıkıyor. Milli futbolcumuz Merih Demiral ve orta alanda Aaron Ramsey iyileşti, geçtiğimiz haftanın büyük bölümünde de takımla çalıştı. Maç kadrosunda olacaklar. Stoperde "Bonucci & De Ligt" ikilisini izleyeceğiz. Hücumda da "Ronaldo & Morata" olacak. Topun ağzında olduğu iddia edilen TD Andrea Pirlo'ya bu durum basın toplantısında soruldu ve Pirlo; "Geleceği değil, şimdiki zamanı düşünmeli ve hedeflerimize odaklanmaya devam etmeliyiz. Ligde 4 hafta kaldı, kupada da final oynayacağız. Tüm konsantrasyonumuz bu maçlarda..." dedi.

Sassuolo ve Lazio yenilgileri sonrası Benevento'yu deviren Milan’da, Juventus gibi ikinci olmak için uğraş veriyor. TD Stefano Pioli de bunun bilincinde ancak ilk 4 için baktığında sonuca direkt etki edebilecek bir maç olmadığını da düşündüğünü açıkladı. "Kazanan elbette büyük bir avantaj elde edecek fakat sezonun da henüz sonunda değiliz..." Cezalı Samu Castillejo dışında takımda göze çarpan bir eksik yok. Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu, Alexis Saelemaekers ile Ante Rebic'in ortasında, Zlatan Ibrahimovic'in arkasında, tam hücum merkezinde görev yapacak. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Danimarkalı stoper Simon Kjaer'in savunma partnerinin Fikayo Tomori olması bekleniyor.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Juventus'un ligde oynadığı son 7 maçın 6'sında "karşılıklı gol" izledik.

- Milan'ın deplasmanda oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "2.5 ÜST" bitti.

- Milan, Juventus'a konuk olduğu son 9 lig maçından da mağlup ayrıldı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Serie A karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Juventus kazanır" oldu! %35'lik kesim son haftalarda daha formda gözüken Juventus'a güveniyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve mücadelede en az 3 gol çıkmasını bekliyor.