Juventus - Milan (CANLI İZLE)
İtalya’da futbol, yaklaşık 3 ay sonra kapılarını tekrar açtı. Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, İtalya Kupası yarı final rövanşında Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’la kozlarını deplasmanda paylaşıyor. Şifresiz olarak ekranlara gelen dev maç futbolseverler tarafından heyecanla bekleniyordu. Juventus - Milan maçının canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen ve şu ana kadar 34 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği İtalya’da futbol, yaklaşık 3 ay sonra kapılarını tekrar açtı. İtalya Kupası yarı final rövanşında Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, sahasında 1-1 berabere kaldığı Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’la kozlarını deplasmanda paylaşıyor.
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Juventus - Milan maçı hangi kanalda?
TSİ saat 22.00’de başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz olarak ekranlara geliyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Juventus - Milan ilk 11'ler:
Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo
Milan: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paqueta, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic
Milan’da Leo Duarte, Juventus'ta ise Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kupanın diğer yarı final rövanşında da yarın Inter, deplasmanda 1-0 kaybettiği Napoli’yi yine 22.00’de ağırlayacak. Bu arada İtalya Ligi Serie A ise 20 Haziran’da start alacak.