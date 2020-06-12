Juventus - Milan (CANLI İZLE)

Koronavirüs salgınından en çok etkilenen Avrupa ülkelerinin başında gelen ve şu ana kadar 34 bini aşkın insanın hayatını kaybettiği İtalya’da futbol, yaklaşık 3 ay sonra kapılarını tekrar açtı. İtalya Kupası yarı final rövanşında Hakan Çalhanoğlu’nun formasını giydiği Milan, sahasında 1-1 berabere kaldığı Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’la kozlarını deplasmanda paylaşıyor.

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Juventus - Milan maçı hangi kanalda?

TSİ saat 22.00’de başlayan mücadele, TRT Spor ekranlarından canlı, şifresiz olarak ekranlara geliyor. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Juventus - Milan ilk 11'ler:

Juventus: Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bentancur, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Dybala, Ronaldo

Milan: Donnarumma: Conti, Kjaer, Romagnoli, Calabria; Kessie, Bennacer; Paqueta, Hakan Çalhanoğlu, Bonaventura; Rebic

Milan’da Leo Duarte, Juventus'ta ise Merih Demiral, sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek. Kupanın diğer yarı final rövanşında da yarın Inter, deplasmanda 1-0 kaybettiği Napoli’yi yine 22.00’de ağırlayacak. Bu arada İtalya Ligi Serie A ise 20 Haziran’da start alacak.