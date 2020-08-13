İtalyan devi Juventus, formasını giyen başarılı milli oyuncumuz Merih Demiral'dan sonra bir başka Türk oyuncunun transferi için girişimlerini hızlandırdı. Juve'nin, Dortmund'un alt yaş takımlarında forma giyen Mert Göckan'ı kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Calciomercato'ya göre Juventus, Alman asıllı Türk sol bek Mert Göckan için resmi bir teklif sunmaya hazırlanıyor. 19 yaşındaki başarılı futbolcu, Almanya'da Dortmund'un altyapıasında sergilediği performansla İtalyan devinin dikkatini çekerken ücretsiz olarak transfer edilmesi gündemde.

Oyuncuyla Fenerbahçe ve Galatasaray 'ın da ilgilendiği belirtilirken Juventus'un avantajlı taraf olduğu ve ilk etapta oyuncuyu alt yaş grubu takımlarda değerlendirmek istedikleri aktarılıyor.

Alt yaş gruplarında Türk Milli Takımı forması giyen Mert Göckan, daha önce FANATİK'e yaptığı açıklamada A Milli formayı giymek istediğini dile getirmişti.

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