İtalya Ligi Serie A’da son şampiyon Juventus’taki gururumuz Merih Demiral için Çağlar Söyüncü’nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City devreye girmişti. Sky Sports İtalia’nın haberine göre İngiliz ekibi, A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Merih için 30 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Ancak Juve’nin bu teklifi reddettiği bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın Sportif Direktörü Fabio Paratici de, “Merih isteyen kulüp çok ama düşüncemiz belli. O satılık değil” diye konuştu.

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