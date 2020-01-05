Juventus Merih Demiral'ı satmayacak

Juventus, Çağlar Söyüncü’nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City'nin Merih Demiral için yaptığı 30 milyon Euro’luk bir teklifi reddetti.

05 Ocak 2020, Pazar 06:01
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Juventus Merih Demiral'ı satmayacak

İtalya Ligi Serie A’da son şampiyon Juventus’taki gururumuz Merih Demiral için Çağlar Söyüncü’nün takımı Premier Lig ekibi Leicester City devreye girmişti. Sky Sports İtalia’nın haberine göre İngiliz ekibi, A Milli Takımımız’ın da formasını giyen Merih için 30 milyon Euro’luk bir teklifte bulundu. Ancak Juve’nin bu teklifi reddettiği bildirildi.

Siyah-Beyazlılar’ın Sportif Direktörü Fabio Paratici de, “Merih isteyen kulüp çok ama düşüncemiz belli. O satılık değil” diye konuştu.

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