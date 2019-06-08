Geçtiğimiz sezonun devre arasında flaş bir transfer hamlesiyle Alanyaspor'dan Sasuolo'ya transfer olan Merih Demiral için Juventus kulübü belki de son adımlarını atıyor.

Alanyaspor'un ardından Sassuolo'da da gösterdiği performansla dev kulüplerin ilgisini çeken genç stoper için Juventus'un Sassuolo'ya 15 milyon euro verdiği iddia ediliyordu.

Torino ekibinin Merih Demiral'ı izlemek için Konya'da sportif direktör sıfatıyla bulunması da transferin artık son aşamada olduğunu bir göstergesi...

Yakup Çınar

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