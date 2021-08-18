Juventus, Manuel Locatelli transferini açıkladı

Avrupa futbolunda hareketli geçen transfer döneminde sessiz kalan Juventus, flaş bir isimle kadrosunu güçlendirdi. Siyah Beyazlı ekip, EURO 2020'de şampiyonluğa ulaşan İtalya'da sergilediği performansla devlerin dikkatini çeken 23 yaşındaki orta sahayı kadrosuna kattığını açıkladı. İtalyan basını, Juventus'un Sassuolo'ya 35 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceğini duyurdu.

Manuel Locatelli geçen sezon Serie A'da 34 maça çıkıp 4 gol, 3 asistle kaydetmişti. 23 yaşındaki oyuncu, ayrıca EURO 2020'de ise İtalya formasıyla 5 maçta 2 gol atarak takımını kupaya taşıyan isimlerden birisi olmuştu.







