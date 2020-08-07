Juventus - Lyon (CANLI)

Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid maçları ile Şampiyonlar Ligi perdesi yeniden açıldı. Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde ertelenen mücadeleler bu akşam yapılan santra vuruşuyla tekrar başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk gecesinde Juventus Lyon'u, Manchester City de Real Madrid'i ağırlıyor. Juventus - Lyon maçı Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Kritik maç beIN Sports 2 kanalından canlı ve naklen ekranlara geliyor.

Juventus ile Lyon ilk maçta Fransa'da karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Lyon'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus'un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyetler gerekiyor. 1-0'lık Juventus galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek.

Juventus - Lyon ilk 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain

Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi