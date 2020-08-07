Juventus - Lyon (CANLI)
Şampiyonlar Ligi arenasında heyecan devam ediyor. Cristiano Ronaldo ve Merih Demiral’li Juventus’u 1-0 mağlup eden Fransız ekibi Lyon, güçlü rakibinin İtalya’da konuğu oluyor. Sakatlıktan dönen Merih Demiral, maça yedek kulübesinde başladı. Lyon'un 12. dakikada Depay'la attığı gole Juventus, 43. dakikada Cristiano Ronaldo ile cevap verdi. İki gol de penaltıdan geldi. beIN Sports 2'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.
Juventus - Lyon, Manchester City - Real Madrid maçları ile Şampiyonlar Ligi perdesi yeniden açıldı. Dünyayı etkisi altına alan covid-19 salgını nedeniyle yaşanan pandemi sürecinde ertelenen mücadeleler bu akşam yapılan santra vuruşuyla tekrar başladı. Şampiyonlar Ligi'nin ilk gecesinde Juventus Lyon'u, Manchester City de Real Madrid'i ağırlıyor. Juventus - Lyon maçı Türkiye saati ile 22.00'de başladı. Kritik maç beIN Sports 2 kanalından canlı ve naklen ekranlara geliyor.
Juventus ile Lyon ilk maçta Fransa'da karşı karşıya gelmiş ve 90 dakika Lyon'un 1-0'lık üstünlüğü ile sona ermişti. Juventus'un turu geçmesi için en az iki farklı galibiyetler gerekiyor. 1-0'lık Juventus galibiyetinde ise mücadele uzatmaya gidecek.
Juventus - Lyon ilk 11'ler:
Juventus: Szczesny, Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Sandro, Pjanic, Bentancur, Rabiot, Bernardeschi, Ronaldo, Higuain
Lyon: Lopes, Dubois, Marcelo, Denayer, Marçal, Aouar, Caqueret, Guimaraes, Cornet, Depay, Ekambi