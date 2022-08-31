Juventus, Leandro Paredes için PSG ile anlaşmaya vardı

Christophe Galtier ve Luís Campos önderliğinde yeni bir kadro yapılanmasına giren Paris Saint-Germain'de takımdan ayrılacak isimler belli olmaya başladı.

Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre İtalyan devi Juventus, Leandro Paredes transferi için Paris Saint-Germain ile anlaşmaya vardı. Kiralık olarak Fransız ekibinin kadrosuna katılacak olan 28 yaşındaki tecrübeli önliberonun anlaşmasında ise 15+5 milyon Euro satın alma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

İmzaya gidecek

Arjantinli yıldızın akşam saatlerinde Torino'ya gitmeden önce Paris'te sağlık kontrollerinden geçmesi bekleniyor. Sonrasında İtalya'ya gidecek olan futbolcu resmi sözleşmeye imza atacak.

Manchester United ilgilendi

Takımdan ayrılacağına yönelik haberlerin gündeme gelmesinin ardından İngiliz devi Manchester United'da futbolcuyla ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

40 milyon Euro bonservis

Kariyerinde daha önce İtalya'da Roma forması da giyen Paredes, 2019 yılında 40 milyon Euro bonservis bedeli ile PSG'ye transfer olmuştu. Fransız ekibinde bugüne kadar 117 maça çıkan Arjantinli futbolcunun takımıyla 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.



