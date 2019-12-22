Geçtiğimiz sezon İtalya Serie A’yı zirvede tamamlayan Juventus ile İtalya Kupası’nı kazanan Lazio, Süper Kupa’da kozlarını paylaşacak. 32. kez gerçekleştirilecek olan organizasyona Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad ev sahipliği yapacak. Mücadeleyi Giampaolo Calvarese yönetecek. Bu kupayı daha önce 8 kez müzesine götürme başarısı gösteren Siyah-Beyazlılar, maça özel olarak hazırlanmış Arapça yazılı formalarla çıkacak. Daha önce 5 kez mutlu sona ulaşan Lazio ise bu anlamda herhangi bir adım atmadı.

Juventus - Lazio maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Suud Üniversitesi Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı Giampaolo Calvarese yönetecek. TSİ 19:15'te başlayacak mücadele TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

Juventus - Lazio muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih Demiral, Bonucci, Sandro, Pjanic, Matuidi, Bentancur, Dybala, Higuain, Cristiano Ronaldo

Lazio: Strakosha, Felipe, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic-Savic, Leiva, Alberto, Lulic, Correa, Ciro Immobile

Juventus'ta sakatlıkları devam eden Giorgio Chiellini ve Sami Khedira zorlu maçta takımlarını yalnız bırakacak isimler. Lazio'da ise Jordan Lukaku, Adam Marusic ve Patric zorlu maçı kaçıracak oyuncular.

Zirvede Juventus var

Bu yıl 32. sahibini arayan İtalya Süper Kupa'yı 8 kere kazanan Juventus, bu alanda zirvede yer alıyor. Siyah beyazlı ekip 1995, 1997, 2002, 2003, 2012, 2013, 2015 ve 2018 yıllarında mutlu sona ulaştı. Lazio ise 1998, 2000, 2009 ve 2017 yıllarında kupayı kazandı. Milan 7, Inter ise 5 kez şampiyonluğa ulaştı.

Juventus’tan Arapça forma

Gelirlerini artırmak için bu finali Suudi Arabistan’da oynatan İtalya Futbol Federasyonu’nun ardından kulüpler de harekete geçti. Juve, sırf bu maça özel olarak oyuncu isimlerinin Arapça yazılı olduğu ve bu kültürün ezgilerini taşıyan bir formayla sahaya çıkacak.