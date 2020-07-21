Juventus - Lazio maç sonucu: 2 - 1 (ÖZET)

Juventus, Serie A'nın 34.hafta maçında takipçilerinden Lazio karşısında 2-1 galip gelmeyi başardı. Yıldız oyuncu Cristiano Ronaldo'nun biri penaltıdan iki gol attığı maçı kazanan Juventus, şampiyonluk yolunda büyük avantaj yakaladı. Puanını 80 yapan lider Juventus, en yakın rakibi Inter'in 8 puan önünde son 4 haftaya girdi.

Cristiano Ronaldo bu maçta attığı iki golle Serie A kariyerinde 51 gole ulaştı ve üç farklı major ligde 50 ve üzeri gol atmayı başardı. Ronaldo ayrıca, Serie A tarihinde 50 gole en az maç sayısında ulaşan oyuncu da oldu.

Lazio'nun golünü penaltıdan atan Cıro Immobıle ligde gol sayısını 30 yaparken Cristiano Ronaldo ile birlikte gol krallığı yarışmasında ilk basamakta yer aldı





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