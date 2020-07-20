Juventus - Lazio (CANLI İZLE)

Son 3 lig maçında galibiyet yüzü göremeyen Serie A'nın formsuz lideri Juventus, kendisi gibi formsuz bir görüntüde olan Lazio'yu 34. hafta maçında konuk ediyor. Şampiyonluğun en büyük adayı olan Juventus bu maçı kazanarak hem hedefine bir adım daha yaklaşmayı hem de Lazio’yu yarışta saf dışı bırakmayı amaçlıyor. En yakın rakibi Inter’in 6 puan önünde yer alan Juventus son üç maçından yalnızca iki puan çıkarabildi.

Ligin ilk yarısında fırtına gibi esen Lazio ise özellikle salgın arasının ardından adeta çöküşe geçti. Son dört maçından bir puan alabilen başkent ekibi, dördüncü sıraya kadar geriledi.

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Juventus’ta kart cezalısı olan Federico Bernardeschi bu maçta takımını yalnız bıraktı. Sami Khedira ve Leonardo Bonucci de sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor.

Lazio’da ise cezalı olan Patric’in yanı sıra sakatlığı bulunan Senad Lulic, Adam Marusic, Joaquin Correa ve Lucas Levia bu maçta görev alamıyor.

Son haftaların iki formsuz takımın karşılaşmasında ev sahibi Juventus galibiyete yakın olan taraf. Birçok eksiği bulunan Lazio özellikle savunmada sıkıntılar yaşıyor.

Juventus - Lazio maçı hangi kanalda?

TSİ 22.45'te başlayan mücadele beIN Sports 3'ten naklen yayınlanıyor. Maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Juventus - Lazio ilk 11'ler:

Juventus: Szczesny; Cuadrado, de Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Ramsey, Bentancur, Rabiot; Douglas Costa, Higuain, Cristiano Ronaldo

Lazio: Strakosha; Bastos, Luiz Felipe, Acerbi; Lazzari, Milinkovic-Savic, Cataldi, Parolo, Anderson; Caicedo, Immobile