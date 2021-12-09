Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, U17 takımında forma giyen on numara oyuncu Kenan Yıldız'ın sözleşmesini uzatamadı.

Juventus & Ajax

Genç oyuncu ile İtalyan devi Juventus ve Hollanda ekibi Ajax'ın da ilgileniyordu. Kenan'ın tercihi ise İtalyan devi Juventus oldu

Türkiye U17 forması giyiyor

Hem Alman hem de Türk pasaportu (Baba Türk, Anne Alman) bulunan Kenan Yıldız, Türkiye U17 forması da giyiyor. Milli Takım ile 7 maça çıkan 16 yaşındaki on numara oyuncusu, 1 gol ve 1 asist kaydetti.

Bu sezonki performansı

Bayern Münih U17 ve U19 ile totalde 15 maça çıkan genç oyuncu, 5 gol ve 8 asist kaydetti. Genç oyuncu Almanya'da stil olarak Kai Havertz'e benzetiliyor.

Bayern Münih'te oynadığı altyapı takımlardaki performansı:

Bayern Münih U17: 6 maç, 4 gol, 5 asist

Bayern Münih U19: 6 maç, 1 gol, 3 asist

Bayern Münih UEFA U19: 3 maç



