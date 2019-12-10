Liverpool bu sezon kolay kolay yakalanmayacak bir performans ile yoluna devam ediyor. Premier Lig'de bu sezon 16 haftada 15 galibiyet 1 beraberlik alan Jürgen Klopp'un ekibi aynı zamanda Avrupa'nın önde gelen liglerinde yenilgisiz tek takım. Son olarak Serie A'da Juventus deplasmanda Lazio karşısında kaybetti ve bu sezon ilk kez sahadan yenik ayrıldı. Böylece bu sezon Premier Lig, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, La Liga, Eredivisie, Pro Lig A, Portekiz Premier Lig, Türkiye Süper Lig'de dahil olmak üzere tek yenilgisiz takım Liverpool kaldı. Liverpool dışında tüm Avrupa'ya bakıldığında Avusturya'da Salzburg, Ukrayna'da Shakhtar ve Çekya'da Slavia Prag halen yenilgisiz yoluna devam ediyor.

Galibiyet yüzdesinde de lider Liverpool

Liverpool bu sezon lig maçlarında %94 galibiyet oranı yakaladı ve bu alanda da lider konumda bulunuyor. Liverpool'un ardından Benfica bu sezon 13 lig maçında 12 galibiyet ve %92 oranı ile ikinci sırada, Kızılyıldız 19 maç 17 galibiyet ve %89 oranı ile üçüncü, Shakhtar ise 17 maç 15 galibiyet ve %88 oranı ile 4.sırada yer alıyor. Beş büyük lig içinde Liverpool'a galibiyet oranında yaklaşan tek takım %80 ile Serie A lideri Inter oldu. Conte'nin ekibi 15 maçta 12 kez kazandı. Süper Lig lideri Sivasspor ise %64 galibiyet oranında kaldı.

Avrupa'da lig maçlarında bu sezon galibiyet yüzdesi sıralaması

Liverpool %94 (15/16)

Benfica %92 (12/13)

Kızılyıldız %89 (17/19)

Shakhtar %88 (15/17)





TOLGA KURU