Juventus karantinada

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve şu ana kadar tüm dünya genelinde 3 bin 48 kişinin canını alan koronavirüsü, bilindiği gibi İtalya’yı da etkisi altına almıştı. İtalya’nın özellikle kuzey kısımlarında baş gösteren koronavirüsü, futbolda da etkisini sürdürdü. Çizme’de en üst düzey lig olan Serie A’nın yanı sıra alt ligleri ve birçok spor organizasyonunu da iptal ettiren virüs, ülkenin en önemli kulüplerinden Juventus’a da bulaştı. Siyah-Beyazlılar’ın üçüncü lige denk gelen Serie C’de mücadele eden U23 Takımı, Pianese takımıyla karşılaştı. Maçın ardından Pianese takımındaki bazı oyuncuların virüse yakalandığı tespit edildi.

Bin 694 kişide görüldü...

Juve’nin sağlık ekibi hemen harekete geçti ve yapılan testlerde 4 oyuncusunun virüsten etkilendiği bildirildi. Bunun üzerine Siyah- Beyazlılar’ın, takımdaki tüm oyuncuları karantina altına aldığı ifade edildi. Çizme’de şu ana kadar virüs nedeniyle bin 694 vaka gerçekleşirken, 34 kişi de ülke genelinde hayatını kaybetti.