Juventus, Jorginho için görüşmelere başladı

İtalya Serie A ekiplerinden Juventus'un teknik direktörü Maurizio Sarri, eski oyuncusu Jorginho'yu yeniden kadrosunda görmek istiyor.

Daily Express'in haberine göre Juventus, Chelsea'den Jorginho'yu transfer edebilmek adına görüşmelere başladı.

Sarri, bir kez daha başarılı oyuncuyla çalışmak isterken Juventus'un bu transfer için 40 milyon Euro'yu gözden çıkarması gerektiği aktarılıyor.

Maurizio Sarri, daha önce Napoli'de çalıştığı Jorginho'yu Chelsea'nin başına geçtiği 2018'in yaz aylarında İngiliz ekibine transfer etmişti.