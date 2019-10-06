Antonio Conte yönetiminde Serie A'da ilk 6 maçın hepsini kazanan ve liderlik koltuğuna oturan İnter, 2. sıradaki yıldızlar topluluğu Juventus'u konuk etti. Maçta ilk golü 4. dakikada Paulo Dybala atarken, ona yanıtı bir başka Arjantinli Lautaro Martinez penaltı atışıyla verdi. Martinez'in 18. dakikada attığı bu golle ilk yarı 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı. Cristiano Ronaldo'nun attığı bir gol ise ofsayt nedeniyle iptal edildi.

Maçın 2. yarısında 62. dakikada oyuna giren tecrübeli golcü Gonzalo Higuain, 80. dakikada kaydettiği golle konuk Juventus'u öne geçirdi ve bu kritik golle 3 puanı kazanan taraf Juventus oldu.

Bu galibiyetle Sarri'li Juventus 19 puanla liderliğe yükselirken, ilk puan kaybını ve yenilgisini yaşayan İnter ise 18 puanla 2. sırada kaldı.