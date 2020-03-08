İtalya'da birçok kişinin ölümüne sebep olan koronavirüs, futbola da yanısımış ve Serie A'yı da vurmuştu. Ertelenen Juventus - Inter maçı bugün oynanacak. 60 puanlı Juventus, 62 puanlı Lazio'nun ardında 2. sırada bulunuyor. 54 puanla Inter ise 3. sırada yer alıyor. Juventus'da milli futbolcumuz Merih Demiral, Inter'de ise Victor Moses, Stefano Sensi ve Roberto Gagliardini sakatlıkları nedeniyle dev maçı kaçıracak isimler.

İki takım arasında oynanan ilk maçı Juventus deplasmanda 2-1 kazanmıştı.

Juventus - Inter maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Allianz Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 22.45'te başlayacak. beIN Sports 3 ekranlarından naklen yayınlacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde olacak.

Juventus - Inter muhtemel 11'ler:

Juventus: Szczesny, Danilo, De Ligt, Bonucci, Sandro, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Cuadrado, Ronaldo, Dybala

Inter: Handanovic, D'Ambrosio, De Vrij, Skriniar, Candreva, Vecino, Brozovic, Barella, Young, Martinez, Lukaku