Juventus - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

İtalya Serie A'nın 15. haftası dev bir düelloya sahne olacak. Zirve yarışını yakından ilgilendiren maçta lider Juventus, üçüncü sırada bulunan İnter'i konuk edecek. Peki, Juventus-İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar haberimizde.

07 Aralık 2018, Cuma 00:43
- A +
Juventus - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Serie A'ya ambargo koyan ve 40 puan ile liderlik koltuğunda oturan Juventus, 15. hafta maçında İnter'i konuk edecek. İç sahada rakiplerine üstünlük sağlayan ve cehenneme çeviren Juve, alacağı galibiyetle yoluna emin adım adımlarla devam etmek istiyor. 29 puan ile üçüncü sırada bulunan İnter ise, lideri devirmenin ve puan farkını düşürmenin hesaplarını yapıyor.

Juventus - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

41.000 kapasiteli Allianz Stadı'nda oynanacak dev maçı Massimiliano Irrati yönetecek. Karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, de Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo

İnter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Mario, Perisic, İcardi

Juventus'ta sakatlığı bulunan Sami Khedira ve Andrea Barzagli forma giyemeyecek. İnter ise Dalbert ve Nainggolan'ın durumları maç saatinde belli olacak.

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.