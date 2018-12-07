Serie A'ya ambargo koyan ve 40 puan ile liderlik koltuğunda oturan Juventus, 15. hafta maçında İnter'i konuk edecek. İç sahada rakiplerine üstünlük sağlayan ve cehenneme çeviren Juve, alacağı galibiyetle yoluna emin adım adımlarla devam etmek istiyor. 29 puan ile üçüncü sırada bulunan İnter ise, lideri devirmenin ve puan farkını düşürmenin hesaplarını yapıyor.

Juventus - İnter maçı hangi kanalda, saat kaçta?

41.000 kapasiteli Allianz Stadı'nda oynanacak dev maçı Massimiliano Irrati yönetecek. Karşılaşma TSİ 22:30'da başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, de Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo

İnter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, de Vrij, Asamoah, Brozovic, Vecino, Politano, Mario, Perisic, İcardi

Juventus'ta sakatlığı bulunan Sami Khedira ve Andrea Barzagli forma giyemeyecek. İnter ise Dalbert ve Nainggolan'ın durumları maç saatinde belli olacak.