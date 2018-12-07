Juventus - Inter (CANLI)

Bir tarafta Massimiliano Allegri'nin çalıştırdığı 14 maçta 13 galibiyet ve 1 beraberlik alan Juventus... Diğer tarafta 29 puanlı Inter... İki dev İtalya Serie A'nın 15. hafta maçında Allianz Stadı'nda kozlarını paylaşıyor. Ronaldo ve arkadaşları Inter'i yenerek şampiyonluk yolunda kayıp yaşamak istemiyor. Icardi'li Inter ise Juve deplasmanında bu sezon bir ilki başararak rakibini devirmek istiyor. Saat 22:30'da başlayan karşılaşma beIN SPORTS HD 2'den naklen yayınlanıyor.

Maç başladı...

Gagliardini'nin Juventus karşısında 29. dakikadaki şutu direkten döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0'lık eşitlikle sona erdi.

Juventus, Inter karşısında Mario Mandzukic'in 66. dakikadaki kafa golüyle 1-0 öne geçti.

*****

Juventus - Inter ilk 11'ler...

Juventus: Szczesny, Cancelo, Bonucci, Chiellini, De Sciglio, Bentancur, Pjanic, Matuidi, Dybala, Mandzukic, Ronaldo

Inter: Handanovic, Vrsaljko, Skriniar, Miranda, Asamoah, Gagliardini, Brozovic, Mario, Politano, Perisic, Icardi



