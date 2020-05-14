İtalyan devi Juventus'ta teknik direktör Maurizio Sarri, eski öğrencisi Jorginho'yu yeniden Chelsea'den kadrosuna katmak istiyor.

The Guardian'a göre ise Juventus ile Chelsea arasında Pjanic & Jorginho takası için görüşmeler başladı.

Sarri, 2018'de Chelsea'ye giderken yine Jorginho'yu Napoli'den transfer ederek yanında götürmüştü. Şimdilerde ise Juventus'ta yine başarılı oyuncu ile bir araya gelmek istiyor.

Miralem Pjanic'in ise 9 yıl geçirdiği İtalya'dan yeni bir macera için ayrılması gündemde.

Chelsea'nin Jorginho için daha önce ödediği bonservisi göz önünde bulundurarak Pjanic'in yanı sıra ekstra bir bonservis talebinde bulunabileceği iddia ediliyor.